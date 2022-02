Como: abusava delle pazienti, arrestato medico di base

Abusi su pazienti, arrestato medico nel Comasco

I Carabinieri della Compagnia di Como hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, carico di un medico di base, Alessandro Antonelli, per il reato di violenza sessuale. L’uomo, di 60 anni senza precedenti penali, nel corso delle visite ambulatoriali, faceva denudare le pazienti, per poi palparle nelle parti intime, penetrandole anche con le dita. In base alle indagini condotte dal dicembre 2021, sono stati identificati sette/otto episodi in cui il medico ha abusato delle pazienti.