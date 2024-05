Como Acqua, conti in ordine… nonostante le maxi-spese in pr

“Squadra che vince non si cambia”: così il 20 marzo, sul sito di Como Acqua, la riconferma dell’ad Enrico Pezzoli è stata salutata dalla comunicazione corporate del gestore unico del servizio idrico lariano con toni decisamente importanti. “Per acclamazione” Pezzoli è stato confermato per un terzo mandato. Continuerà a guidare Como Acqua dopo un 2023 in cui l’Ebitda dell’azienda da 91 milioni di euro di fatturato è salito del 38% a quasi 3,7 milioni di euro.

Como Acqua, Pezzoli Ceo dell'anno

Fa profitti e investe, Como Acqua e assieme al manager bergamasco alla sua guida sa anche come promuovere l’immagine del gruppo e del suo vertice. L’evento apicale si è avuto a novembre 2023, quando Como Acqua ha dato notizia della scelta di Pezzoli come Ceo dell’anno da parte de “Le Fonti”. L’ultima, e più ampia, di una serie di iniziative che hanno visto l’utility lariana protagonista. L’azienda di Pezzoli ha promosso il roadshow “Walk To The Future” per promuovere nell’area lariana l’operatività del servizio idrico integrato. E non finisce qui. A ottobre è andata in scena la rassegna “Spazio all’Acqua” con interlocutori istituzionali del comune di Como e volti noti del giornalismo nell’iconica cornice di Villa Geno.

Le Water Wars di Como Acqua

Il 30 maggio 2023 spazio anche alla geopolitica nel panel di eventi di Como Acqua: “Water Wars”, panel andato in scena a Villa Gallia ha visto un parterre di importanti ospiti che hanno condiviso il palco col patrocinio dell’azienda di Pezzoli. Parliamo di Alessandra Locatelli (Ministro per le Disabilità), la Professoressa Maria Cristina Rulli (del Politecnico di Milano), Mirko Mussetti (analista di Limes) e Sorinel Ghetau (direttore dei programmi di Oxfam Italia).

Le spese di Como Acqua per marketing e pubblicità

Spazio a convegni, convention e roadshow dopo un 2022 di concorsi, dai contest fotografici a quelli dei murales. Il costo non è indicato nel pur dettagliato bilancio di Como Acque, ma nella voce di spesa “altri costi”, che comprende 2,2 milioni di euro di spese dell’esercizio di bilancio 2023, sono probabilmente imputate anche quelle che comprendono marketing e pubblicità dell’attività del gruppo. Ormai fondamentale per una utility per farsi conoscere davanti a cittadini e istituzioni. A un “per acclamazione” si arriva anche facendosi vedere in pubblico. Vale per i politici così come per i manager.