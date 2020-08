Mozzate: aggredito e accoltellato in piazza, muore 36enne comasco

Sarebbe stato ferito con un coltello al culmine di una lite l'uomo di 36 anni ricoverato in gravi condizioni in ospedale nel comasco. L'aggressione e' avvenuta intorno le 18 e 30 a Mozzate. Il ferito e' stato trasportato in elicottero a Varese in codice rosso, dove però è deceduto dopo qualche ora. La vittima si chiamava Lorenzo Borsani e abitava in paese. Il presunto omicida e' stato fermato dai carabinieri in un paese vicino, e' un uomo di 49, anche lui residente a Mozzate. La tragica lite e' avvenuta all'esterno della villetta in cui vive la moglie di Borsani, dalla quale si stava separando.