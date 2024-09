Como: disturba la messa e aggredisce la polizia, arrestato 23enne

Un giovane di 23 anni di origini egiziane è stato arrestato a Como per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L'episodio è avvenuto all'interno del Duomo di Como, dove il ragazzo ha disturbato una messa ascoltando musica ad alto volume sul cellulare. Nonostante i tentativi dei fedeli di convincerlo a uscire, si è reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Gli agenti, giunti sul posto, hanno incontrato difficoltà nel fermarlo, ma alla fine sono riusciti a portarlo in Questura.

Tentativo di fuga e aggressione agli agenti

Durante il fermo, il 23enne ha tentato di scappare e ha colpito più volte i poliziotti, cercando di sfuggire all’arresto. Dopo essere stato identificato, è stato arrestato per resistenza e violenza contro pubblico ufficiale e denunciato per il turbamento della funzione religiosa. Il giovane è ora in attesa di comparire davanti al giudice per il processo con rito direttissimo.