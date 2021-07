Como, l’ex canoista olimpionico Antonio Rossi ricoverato per infarto



Antonio Rossi, 52 anni, ex campione olimpico di canoa, attuale sottosegretario della Regione Lombardia, con delega allo Sport, e' stato colto da un infarto cardiaco domenica scorsa mentre si trovava in Veneto, dove stava correndo una mezza maratona.



Ora si trova ricoverato all'ospedale Sant'Anna di Como, dove e' stato trasferito dopo le prime cure, ricevute presso l'ospedale di Conegliano (Treviso). La sua situazione clinica appare sotto controllo.







Leggi anche: 5 COSE che a Milano NON SONO COME il resto d’ITALIA pensa di noi