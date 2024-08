Como: maxi blitz anti droga nei boschi, un arresto e una denuncia

Le operazioni antidroga dei carabinieri di Cantù, supportati dal NOR, dalla Tenenza di Mariano Comense e dalle 9 Stazioni Carabinieri, hanno avuto esiti significativi nei boschi della zona. L'attività più rilevante è stata condotta dai militari della Stazione Carabinieri di Turate, che hanno arrestato in flagranza di reato un 20enne pregiudicato residente a Legnano. L’arresto è scaturito da una serie di informazioni raccolte durante i controlli del territorio. La perquisizione del domicilio del giovane ha portato al sequestro di cinque dosi di ketamina, nove pastiglie di ecstasy, otto dosi di MDMA, due machete, un’ascia, una pistola scacciacani e materiale per il confezionamento delle sostanze stupefacenti.

Denunciato un giovane spacciatore a Bregnano

Parallelamente, i carabinieri della Stazione di Cermenate, insieme allo Squadrone Cacciatori Puglia, hanno effettuato un’altra operazione antidroga nella zona boschiva di Puginate, nel Comune di Bregnano. Qui, è stato denunciato in stato di libertà un 22enne marocchino, irregolare in Italia, per detenzione di sostanze stupefacenti. L'individuo è stato trovato nei pressi di un bivacco della droga con 1,3 grammi di cocaina, 60 franchi svizzeri e due telefoni cellulari.