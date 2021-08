Como: quasi 1 mln d'incasso all'asta telematica dei beni sequestrati in dogana

Si è conclusa con quasi un milione di incassi la prima asta telematica indetta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Como. L'asta, affidata all'Istituto Vendite Giudiziarie di Como e Lecco, si è tenuta nell'arco di cinque giorni lavorativi, nel mese di giugno, e ha consentito l'alienazione di una gran quantità di merce confiscata o abbandonata e oggetto di attività di sequestro per contrabbando. I beni messi al bando erano costituiti principalmente da orologi di noti brand di lusso oltre a lingotti d'oro, pietre preziose, gioielli, accessori di moda, monete e medaglie da collezione, in particolare 19 medaglie celebrative di Giovanni Paolo II in oro, argento e bronzo. Presenti all'asta in numero minore rispetto al passato, invece, gli smartphone.

Dei cento lotti messi all'asta ne sono stati aggiudicati ben 94, realizzando introiti per una base imponibile di circa 850.000 euro che, sommati ai diritti doganali dovuti, avvicinano il tetto d'incasso al milione di euro. Particolarmente apprezzato il ''lotto 39'' costituito da un orologio da uomo marca Patek Philippe con quadrante nero e con cinturino e cassa in acciaio che, partito da una base d'asta di 32.376 euro, ha ottenuto il maggior numero di rialzi ed è stato aggiudicato per 89.100 euro, più 19.600 euro di diritti.