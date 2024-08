Como: scontro auto-moto, grave centauro 33enne

Grave incidente stradale sulla statale SP44 ad Asso, in provincia di Como: poco prima di mezzogiorno un'auto guidata da un ventenne si è scontrata con una moto. Ad avere la peggio è stato il centauro, sbalzato a circa 6/7 metri a seguito dell'impatto. Il 33enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza per i diversi traumi riportati alla testa, alla schiena, al bacino, all'addome e alle braccia. Illeso invece il conducente dell'auto. Sul posto l'elisoccorso, l'auto infermieristica e l'ambulanza del 118, oltre ai carabinieri.