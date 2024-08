Como: scoperto ritrovo di pregiudicati, sala scommesse chiusa temporaneamente

La sala scommesse situata in Piazza della Tessitrice a Como è stata costretta a sospendere le attività per 45 giorni, a seguito di ripetute segnalazioni da parte dei residenti riguardo situazioni di degrado. Durante numerosi controlli effettuati dalle forze dell'ordine, sono stati identificati diversi individui con precedenti penali, alcuni dei quali condannati per reati gravi e sottoposti a misure di prevenzione. Nel corso delle operazioni sono state sequestrate sostanze stupefacenti e diverse persone sono state denunciate o segnalate amministrativamente. Inoltre, sono stati riscontrati frequenti episodi di ebbrezza, che hanno portato all'emissione di provvedimenti di allontanamento tramite notifiche di Dacur, il divieto di accesso alle aree urbane.

Provvedimenti e sanzioni

Nonostante un precedente provvedimento di sospensione dell'attività per 15 giorni, emesso dal questore di Como il 12 ottobre 2023, la situazione non ha mostrato segni di miglioramento. Un recente controllo ha rivelato un episodio particolarmente preoccupante: un minore con precedenti penali, in possesso di sostanze stupefacenti, è stato trovato all'interno della sala scommesse. Questo ha portato a una nuova sanzione amministrativa, con multe che possono variare dai 5mila ai 20mila euro. In risposta, il questore di Como, Marco Calì, ha ordinato la sospensione dell'attività della sala scommesse per un periodo di 45 giorni.