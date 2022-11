Como, sub perde la vita nelle acque del lago

Como, sub perde la vita in acque del lago

Un sub di 54 anni è morto ieri mattina nelle acque del lago di Como, davanti alla spiaggia Moregallo di Mandello del Lario (Lecco). Il corpo del subacqueo è stato trovato nelle acque del ramo lecchese quando per l'uomo di 54 anni non c'era più nulla da fare.

Como, allarme degli amici: non lo troviamo più

L'uomo si era immerso in mattinata nello specchio di lago antistante la località Moregallo (Lecco), nota per una lunga serie di tragedie avvenute con modalità anche differenti ma con lo stesso esito. L'allarme è stato lanciato attorno alle 13 dagli amici con cui il 54enne si era immerso. Non trovandolo più, i compagni d'immersione hanno chiesto aiuto.