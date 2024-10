Como: tentano di passare l'esame di guida con auricolari nascosti, 3 denunciati

La Polizia di Como ha sventato un tentativo di imbroglio durante l'esame teorico per il conseguimento della patente di guida. Tre uomini, tra cui un 34enne di Saronno con precedenti penali, un 32enne di Villasanta e un 26enne di Rho, sono stati denunciati per aver cercato di ottenere la patente tramite metodi illeciti. Gli agenti sono intervenuti presso la Motorizzazione Civile dopo che un esaminatore aveva notato comportamenti sospetti da parte dei tre aspiranti guidatori.

Un piano elaborato

Durante le perquisizioni, è emerso che il 34enne aveva un sofisticato sistema audio-video camuffato all'interno della sua maglietta, mentre il 26enne sfoggiava un impianto intero nella felpa, completo di powerbank per l'alimentazione. Il 32enne, invece, è stato trovato in possesso di un telefono dual-sim, presumibilmente utilizzato per comunicare con un complice esterno. Inoltre, la Polizia ha scoperto una patente di guida contraffatta nel suo bagaglio, riportante un numero reale ma intestata a una donna di Parma.