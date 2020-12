Como: usura ed estorsione, sequestrati denaro e immobili, 3 indagati

Sequestri di immobili e denaro della Guardia di Finanza di Como a carico di tre persone arrestate a novembre nell'ambito di una vicenda di usura. In seguito ad accertamenti patrimoniali nei confronti dei tre - un ex dipendente dell'ACI di Como, un ex pizzaiolo 80enne e un disoccupato, ex ferroviere - le Fiamme Gialle hanno disposto il sequestro di nove immobili situati ad Alzate Brianza, Cadorago, Capiago Intimiano, Inverigo, Schignano, Argegno e Como.

Le ulteriori indagini hanno fatto emergere, comunica la Gdf, anche "la corresponsabilita'" delle mogli e delle due figlie di due indagati. L'inchiesta era partita dalla denuncia della vittima di usura che, dopo essere stato arrestato per bancarotta, aveva indicato i tre come suoi 'aguzzini'. Le accuse, a vario titolo, sono usura, estorsione e abusiva attivita' finanziaria. Il gip, su richiesta della Procura, ha disposto anche il sequestro di beni e utilita' di cui gli indagati hanno la disponibilita', anche per interposta persona, per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, anche per equivalente concorrenza. Gli importi sono, in relazione ai tre arrestati, rispettivamente di 411.000,00 euro, 200.000,00 euro e 93.632,82 euro.