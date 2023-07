Compagnia delle opere, Fontana e Sala ospiti d'onore alla cena sociale

Il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e il Sindaco di Milano Giuseppe Sala hanno partecipato ieri sera alla cena sociale di Compagnia delle Opere di Milano e provincia, che si è tenuta allo Studio Novanta East End Studios di Milano. Davanti alla platea formata da 600 imprenditori Sala e Fontana si sono impegnati a favorire una nuova stagione di progettazione istituzionale condivisa.

In un dialogo guidato dal Presidente di Cdo Milano e Provincia, Andrea Dellabianca i vertici delle istituzioni locali hanno convenuto che il magnetismo di Milano da solo non può funzionare senza il contributo del sistema lombardo intero. Essere il volano della crescita del sistema socioeconomico impone di dedicare una speciale cura alla generazione delle condizioni - di vita, lavoro, accessibilità e inclusione - indispensabili per assicurare sostenibilità sociale e il primato nella generazione del valore.to nella generazione di valore. Nel suo intervento di apertura il Presidente Cdo Milano e provincia Andrea Dellabianca ha evidenziato come la sfida centrale sia il porre al centro della riflessione sul mondo del lavoro la persona nella sua interezza, intesa come somma di relazioni e motivazioni per le quali essa non può essere ridotta a semplice “risorsa umana aziendale”. A seguire l’intervento del Ministro per l’Istruzione e il Merito Giuseppe Valditara, provocato sul tema della formazione professionale da Massimiliano Tonarini, Presidente di CdO Opere Educative. La cena sociale si è conclusa con la testimonianza dell’esperienza di accoglienza vissuta da alcuni ragazzi ucraini disabili accolti dalla ONG Emmaus, guidata dalla Presidente Elena Mazzola e dal Vicepresidente CdO Milano e provincia Piergiorgio Orsi: durante la cena è stata avviata una raccolta fondi che proseguirà nelle prossime settimane e che ha consentito di devolvere a Emmaus le risorse necessarie per sostenere i progetti di accoglienza.