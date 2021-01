Comunali, Azione sosterrà Sala: "Aperti a dialogo con altri partiti"

Azione Milano e Lombardia scioglie la riserva e appoggia la candidatura bis del sindaco Beppe Sala. "Azione sara' in campo, con una propria Lista, per sostenere la candidatura di Beppe Sala. L'idea di Milano, la progettualita' e la concretezza dimostrata in questi anni ci hanno convinti, senza alcun dubbio, a candidarci con il nostro nome e il nostro simbolo al Consiglio Comunale" si legge in una nota di Niccolo' Carretta, coordinatore regionale di Azione e consigliere regionale, il Coordinatore provinciale Alberto Daina, Giulia Pastorella, membro del Comitato promotore nazionale e Mariasole Mascia, responsabile regionale degli Enti Locali.

"Nelle prossime settimane - continua la nota - saremo certamente aperti al dialogo ed a eventuali integrazioni con le altre forze politiche intenzionate a dare una mano al progetto a partire ovviamente da chi condivide i nostri stessi gruppi parlamentari, ma Azione e' intenzionata a diventare sempre piu' un chiaro e ben definito soggetto alternativo al populismo, al sovranismo e alla poca serieta' e senso di responsabilita' che certi soggetti politici hanno dimostrato nelle ore passate".