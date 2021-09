Comunali, Bernardo attacca Sala: "Non fa comizi perché li teme"

"Sala non fa i comizi, perche' teme i comizi", a scriverlo in un tweet Luca Bernardo, candidato sindaco del centro destra a Milano, a commento della dichiarazione di Giuseppe Sala di ieri, quando alla domanda se avesse in programma dei comizi ha risposto: “Credo di no. Chi vuole passare da qua lo ricevo volentieri per un caffè o una chiacchierata come faccio sempre però voglio tenere un profilo molto milanese, molto concentrato sulle nostre cose, poco urlato”.

“I comizi ti portano naturalmente ad alzare i toni, penso che non ce ne sia bisogno oggi a Milano, ma ci sia bisogno di radicalità nelle visioni politiche e la nostra visione è per certi versi radicale nell'ottica del cambiamento – ha aggiunto il sindaco Sala -. Sto portando a tutti quelli che sono con me un'idea di politica molto tranquilla e in questa fase penso sia meglio così".