Comunali, le priorità di Bernardo? Abbattere tributi per le imprese in crisi

Le priorità per Milano sono "l'abbattimento dell'Imu, della Tari, della tassa di occupazione del suolo pubblico per tutte quelle aziende che sono state in difficoltà. Dobbiamo ridurre l'imposta per la pubblicità sulle vetrine e Imu e Tari per gli alloggi sfitti". Lo ha spiegato Luca Bernardo, candidato sindaco del centrodestra, nel corso del confronto tra i candidati sindaco organizzato da Confcommercio Milano. "La prima leva è rendere le imprese protagoniste, stando insieme su tavoli permanenti, quinquennali, per risolvere in maniera concreta le loro necessità", ha aggiunto Bernardo. Lo riporta Mianews.