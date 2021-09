Comunali, Renzi: "Sala vince in modo netto" e prevede una débâcle per M5s

Matteo Renzi, a Milano per presentazione del suo ultimo libro, dice la sua sulle comunali nel capoluogo lombardo e fa delle previsioni: "io faccio il tifo per Beppe Sala e spero che ce la faccia alla prima. Perche' se ce la fa alla prima e' meglio per tutti. Comunque l'importante e' che alla fine sia eletto. Penso comunque che Sala ce la fara' in modo molto netto", ha detto Renzi.

"E' interessante notare i cinque stelle. Cinque anni fa ci denunciavano per l'Expo, oggi sono a pietire un posto da Sala e non ce la faranno", ha aggiunto. "Il tifo naturalmente e' per la lista che Italia Viva ha contribuito a fare: quella dei Riformisti per Milano".