Comunali, Sala in vantaggio su di Montigny, ma centrosinistra ha meno consensi

Secondo la recente indagine Eumetra, solo il 37% dei milanesi conosce Oscar di Montigny, anche per questo il sondaggio dà Giuseppe Sala in vantaggio (50%) rispetto allo sfidante Oscar di Montigny (45%). Di contro, 3 milanesi su 4 hanno già deciso quale schieramento votare e il centrodestra (39%) è in vantaggio sul centrosinistra (37%). QUI IL SONDAGGIO INTEGRALE