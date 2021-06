Comunali, Sala: "La lista riformista attrarrà i delusi del centrodestra"

"No, io direi che deve essere un centrosinistra molto largo", ha risposto il sindaco Giuseppe Sala a margine dell'incontro 'Riformisti a lavoro' ai cronisti che gli hanno chiesto se la presentazione di una lista unica liberal-democratica in suo sostegno alle elezioni possa spostare l'asse del centrosinistra al centro. "Anche perché lo vedo su Milano come lo vediamo tutti sul nostro Paese, c'è mobilità all'interno del centrodestra in termini di potenziare il consenso, ma è mobilità all'interno del centrodestra. In realtà il centrodestra è forte, è inutile negarlo. Per cui anche il centrosinistra si deve organizzare ben bene. Ovviamente parlo di Milano, ma poi il 2023 arriverà anche in fretta: vorrà dire politiche ma anche regionali in Lombardia".

Sulla possibilità per la lista riformista di raggiungere un risultato a doppia cifra alle elezioni, Sala - riporta Mianews - ha affermato: "Difficile dire, non saprei proprio. Sicuramente gli augurerei successo anche per me". Mentre sulla possibilità che la lista in questione possa togliere consenso all'ala più moderata del centrodestra, il sindaco ha risposto:"Penso di sì".

La presentazione di una lista unica riformista in sostegno del sindaco Giuseppe Sala alle elezioni "è una cosa buona, allarga all'interno di valori condivisi, potrebbe essere un esperimento importante anche a livello nazionale. Credo che quello che avverrà qui e in parte anche a Roma potrebbe essere positivo anche per il futuro di questo fronte", ha spiegato Sala.

"Invito tutti a farcela, a non cedere a qualche personalismo. Avete e quindi abbiamo pochissimo tempo. Spero si arrivi a un annuncio formale in brevissimo tempo", a aggiunto. "Quando questo fronte sarà una lista ufficiale, convocherò il tavolo di coalizione perché nel rispetto delle idee anche diverse, che sono un bene, però bisogna dare regole, essere all'unisono su alcune cose", ha spiegato Sala.