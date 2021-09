Comunali, Sala: "M5s? Apparentamento al secondo turno complesso"

“Per adesso non ne parliamo, in questo momento pensiamo al primo turno ma l'apparentamento deve derivare da una condivisione dei programmi. Quindi credo sia un po' complesso se non si fa prima. Dopodiché è chiaro che il buon Matteo Renzi ha ruggine pregressa e rappresenta un certo modo di pensare nei confronti dei 5 Stelle. Cerco di andare avanti per la mia strada con il rispetto di tutti perché la politica è anche dialogo”, ha detto il sindaco Giuseppe Sala, a margine dell’inaugurazione della mostra mercato Orticola ai giardini Montanelli, in merito alla possibilità che al secondo turno il Movimento 5 Stelle possa sostenere la sua candidatura. “Non mi sembrava un mercimonio quello del Movimento 5 Stelle: non hanno chiesto poltrone ma hanno manifestato una disponibilità di avvicinamento alle mie ragioni che apprezzo, dicendo che non è il caso per le elezioni milanesi e che le cose vanno costruite. In futuro penso ci si possa avvicinare di più”, ha concluso Sala, come riporta Mianews.

“Conto che la lista vada bene perché è una lista molto particolare, in gran parte giovane che accoglie da tanti mondi quindi potrebbe essere veramente utile, è normale che il sindaco raccolga fiducia, guardate Gori a Bergamo, spero che vada bene ma spero che riescano ad andare bene tutti”, ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala commentando il sondaggio Ipsos che dà la sua lista al 16%. Specificando che in caso di sconfitta alle comunali rimarrà come consigliere comunale a palazzo Marino: “su questo non ho mai avuto alcun dubbio”.

Comunali, Sala: "Comizi? Credo di no. Terrò un profilo poco urlato"

“Credo di no. Chi vuole passare da qua lo ricevo volentieri per un caffè o una chiacchierata come faccio sempre però voglio tenere un profilo molto milanese, molto concentrato sulle nostre cose, poco urlato”, dice il sindaco Sala in merito alla possibilità che ci possa essere un comizio con leader nazionali a sostegno della sua candidatura. “I comizi ti portano naturalmente ad alzare i toni, penso che non ce ne sia bisogno oggi a Milano, ma ci sia bisogno di radicalità nelle visioni politiche e la nostra visione è per certi versi radicale nell'ottica del cambiamento – ha aggiunto -. Sto portando a tutti quelli che sono con me un'idea di politica molto tranquilla e in questa fase penso sia meglio così".

Sui sondaggi che lo danno in largo vantaggio Sala ha continuato: “Non li valuto, continuerò a dire ai miei che l'unica cosa buona che possiamo fare per ottenere un buon risultato è non commentare i sondaggi, sono così convinto che si debba lavorare e tenere la testa bassa che credo che noi non faremo il contrario dei nostri competitori, quindi nessun comizio finale, piuttosto che chiamare cittadini da noi preferisco che i nostri candidati vadano da loro. Può sembrare una cosa strana ma noi non faremo comizi finali”. Sui confronti ha continuato il sindaco: “C'è spazio per un terzo, io qua - alla mostra 'Orticola' inaugurata oggi - non sono a fare campagna elettorale ma faccio il sindaco, se vedo la mia agenda giornaliera è molto densa, non ci sarà molto spazio, confermo la volontà di farne tre", ha concluso.