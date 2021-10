Comunali, Sala: Salvini diceva vinciamo ora punta al ballottaggio

Sala, Salvini diceva vinciamo ora punta al ballottaggio

"Non meno di un mese fa, il 4 settembre, Salvini disse a Milano noi non vincereremo, stravinceremo. Adesso l'obiettivo e' portarmi al ballottaggio", dichiara il sindaco uscente di Milano, Beppe Sala, intervistato da Skytg24, in merito alle imminenti votazioni comunali. Quanto alle possibili alleanze in caso di vittoria replica: "Io alle chiacchiere, in puro spirito milanese preferisco il lavoro. Inutile fare proclami adesso, cerchiamo di uscire bene al primo turno e poi decideremo" su eventuali alleanze, anche con il M5s. "Vediamo come usciamo" conclude.

Sala, vincere al primo turno non semplice ma proviamoci

"Vincere al primo turno a Milano non e' semplice, non ci sono molti casi. Poi certo dico a tutti i miei proviamoci e a tutti gli elettori di andare a votare"., ha detto il primo cittadino. Quanto all'appello di Sala, di qualche giorno fa, al voto anche disgiunto, cioe' votare per lui come sindaco e per una lista che non e' tra quelle che lo sostengono, precisa: "sono stato accusato di essere scorretto per aver chiesto dei voti. Ma cosa pretendete che me ne vada a casa mia in Liguria a guardare al mare piuttosto che fare campagna elettorale?".

Elezioni: Sala, non dare per scontato destra sia invincibile

"Credo sia importante per noi rinfrancarci e non dare per scontato che la destra sia invincibile", spiega Sala andando oltre il voto delle amministrative di domenica e allargando l'orizzonte fino alle prossime politiche e lancia una sorta di messaggio al centrosinistra. "Fino a poco tempo fa nelle chiacchiere, anche tra noi addetti ai lavori, sembrava che le elezioni del 2023 fossero segnate - spiega -, con una destra assolutamente vincente e noi a giocare un ruolo di dignitoso comprimario". "Ora vediamo come se ne esce, se ne uscissimo bene - sottolinea - dovremmo ripensare e immaginare che il coraggio in politica puo' cambiare. E questo prima ancora della logica dele alleanze".

Sala, l'appello a votare pensando al futuro della città

Per la citta' di Milano sono stati richiesti "tra i 4 e i 5 miliardi" dai fondi del Pnrr, ha annunciato il sindaco di Milano, Beppe Sala, a SkyTg24. Questi serviranno per prolungare le metropolitane, per l'edilizia popolare, per le scuole che a Milano sono di inizio secolo, per migliorare il profilo energetico. Il 40% dell'inquinamento a Milano dipende dagli impianti di riscaldamento, parecchi condomini a Milano ancora a gasolio. Su questo dobbiamo intervenire". Sempre pensando al futuro di Milano, il sindaco ha pubblicato un video suoi suoi social invitando i milanesi a votare pensando alla Milano che vorrebbero.

