Comunali, voto elettori con Covid: seggi pure nei reparti ospedalieri

Le elezioni amministrative del 3-4 ottobre saranno le prime in ‘epoca Covid’ e per questo - ricorda Mianews - sono state previste disposizioni specifica per il voto di persone positive al Covid, in trattamento domiciliare o persone in quarantena o in isolamento fiduciario. Previsti anche 5 seggi negli ospedali per i reparti Covid.

Secondo le prescrizioni, diffuse dalla prefettura, per chi volesse votare, ma è positivo al Covid è possibile far pervenire all’amministrazione comunale “unitamente alla dichiarazione di voler votare presso il proprio domicilio, il certificato del funzionario medico designato dall’azienda sanitaria locale che, con il consenso dell’elettore stesso, attesti la ricorrenza, quale requisito legittimante l’esercizio del voto a domicilio, di una delle seguenti condizioni rispetto all’infezione da SARS-CoV-2: trattamento domiciliare (soggetti positivi sintomatici in trattamento per infezione da SARS-CoV-2); quarantena (contatti stretti ovvero persone esposte a SARS-CoV-2 ma asintomatiche e senza conferma di positività per il patogeno virale, nonché soggetti provenienti da aree a rischio per i quali le vigenti disposizioni prevedono l’obbligo di quarantena); isolamento fiduciario (persone sintomatiche per le quali non vi è accertamento di positività al SARS-CoV-2, oppure persone positive al SARS-Cov-2 che non necessitano di alcun trattamento)”.

Nello specifico, l’ATS di Milano, spiega la prefettura, ha precisato che la certificazione sanitaria relativa alla quarantena o isolamento fiduciario viene trasmessa al cittadino tramite SMS. Il messaggio contiene un link a cui accedere per ottenere la certificazione stessa. Nel caso in cui il cittadino segnali difficoltà o impedimento ad ottenere l’attestazione il Comune (non il singolo cittadino) invia una e-mail all'Ats contenete nome, cognome, codice fiscale, cellulare, indirizzo e-mail, residenza e data di nascita del cittadino che non ha ricevuto l’SMS.

ATS esperite le verifiche invia nuovamente al cittadino il link per ottenere l’attestazione. L’Ufficio Elettorale della Prefettura di Milano, inoltre, ha interessato la Direzione Regionale Welfare della Regione Lombardia, affinché vengano istituiti cinque seggi speciali, presso le sezioni ospedaliere già costituite nelle strutture sanitarie con reparti covid 19, con il compito della raccolta del voto dei ricoverati presso i reparti covid di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto nonché del voto domiciliare degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizione di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19 esclusivamente nel Comune di Milano. I seggi ‘covid’ saranno allestiti agli ospedali Niguarda (municipi 2 e 9); due seggi agli ospedali Santi Paolo e Carlo (Municipi 5 e 6), ospedale Sacco (municipi 7 e 8), Policlinico (municipio 1).