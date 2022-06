Comune, all'asta concessioni per 18mln l'anno

Nuove aste all'incanto per affittare immobili di pregio del Comune di Milano nel centro storico, in Galleria Vittorio Emanuele II ma non solo, anche in piazza Duomo. L'amministrazione metterà a bando spazi per un totale di base d'asta di circa 18 milioni all'anno.

Emmanuel Conte: "Operazione che fa bene a tutta la città"

A raccontare la delibera, approvata dalla giunta nell'ultima seduta, è stato l'assessore al Bilancio, Emmanuel Conte. "E' un'operazione che fa bene a tutta la città - ha spiegato - perche' con gli affitti andiamo a finanziare i servizi. Chi investe in queste operazioni sono gruppi molti strutturati e con gli incassi il Comune finanzia i servizi in tutta la citta'". Nel centro di Milano, tra la Rinascente e la Galleria, potrà nascere un nuovo centro commerciale, mini ma di lusso. Il futuro dell'edificio in Galleria Ciro Fontana 3, libero dagli uffici comunali che sono stati spostati, è infatti quello di un "luxury mall", con massimo cinque insegne.

Base d'asta di 8 milioni, in piazza Duomo desitnazioni diverse per il Secondo Arengario

In alternativa, i partecipanti al bando possono presentare progetti per la trasformazioni in albergo e servizi. La base d'asta e' di circa 8 milioni. In piazza Duomo sono previste destinazioni diverse per i cinque piani del Secondo Arengario, oggetto di un'asta a rilanci: servizi e negozi al piano terra e interrato (per 3 milioni di euro a base d'asta), ristorazione e bar al piano ammezzato (base 575mila euro) e albergo nei restanti spazi (base oltre 3 milioni. Nella prima parte dell'edificio ci sara' il prolungamento del museo del Novecento, con relativa passerella comunicante. Tre i bandi imminenti per gli spazi in Galleria. Il primo riguarda le quattro vetrine a insegna "Davis" affacciate su piazza Duomo, su una base d'asta di un milione e 565mila euro. Stessa procedura per il primo lotto dei locali oggi occupati da Tod's: per i 126 metri quadri d'angolo con via Pellico l'amministrazione chiede un canone annuo minimo di 365mila euro. Sarà oggetto di un'asta a rilanci invece il secondo lotto, 188 metri quadri sull'Ottagono, partendo da 545mila euro.