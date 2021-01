Comune di Milano, Basilio Rizzo lascerà dopo 38 anni

Tra i nomi in lista per la corsa al consiglio comunale, alle elezioni amministrative di quest’anno, non ci sarà quello di Basilio Rizzo, consigliere di Milano in Comune. Dopo trentotto anni tra i banchi di Palazzo Marino, lo storico esponente della sinistra milanese ha deciso di “lasciare il passo”, per declinare il suo impegno politico “in altre forme”. “Sono entrato per la prima volta in consiglio nel lontano 1983” con Democrazia Proletaria, racconta Rizzo a Mianews, “e credo di poter dire che con coerenza ho portato avanti le mie battaglie fino a oggi. Ma è arrivato il momento di lasciare il passo. In fondo credo di avere già dato. Spero di lavorare per la collettività in altre forme”. Per questo Rizzo annuncia che “non sarò io a candidarmi né come sindaco né come consigliere comunale. Darò il mio appoggio e il mio aiuto a chi si candiderà ma non ci sarò più io in prima fila”.

Tra i consiglieri più ‘longevi’, Rizzo ricorda “Riccardo De Corato, entrato in consiglio comunale due anni dopo di me. Se dovesse ricandidarsi batterà il mio record. Ci siamo sempre confrontati con rispetto, pur avendo idee diverse e portando avanti battaglie diametralmente opposte”. De Corato, assessore regionale alla Sicurezza, proprio ieri è tornato tra i banchi del consiglio comunale nel gruppo di Fratelli d’Italia, subentrando a Stefano Parisi, candidato per il centrodestra alle scorse elezioni comunali, che ha lasciato il posto.