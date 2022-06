Comune di Milano, presentato piano contro il diabete

La Lombardia è la Regione italiana con il numero più alto di persone con diabete. Delle 4 milioni stimate in Italia, circa 550 mila risiedono in Lombardia e una su tre vive a Milano (dati Atlas Milano). Per questo la città ha deciso di rinnovare il suo impegno per la lotta alla malattia con l'adesione al Cities Changing Diabetes Action Plan 2022-2025, che continente delle proposte per invertire la curva della malattia.

Piano in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano e l'Health City Institute

Il piano, presentato a Palazzo Marino, è stato realizzato in collaborazione con il Comune, l'Università degli Studi di Milano e l'Health City Institute nell'ambito del programma internazionale Cities Changing Diabetes, promosso da University College London (UCL) e il danese Steno Diabetes Center, con il contributo dell'azienda farmaceutica Novo Nordisk.

Assessore Bertolè: "Proposte diverse azioni strategiche"

"Sono state proposte diverse azioni strategiche che possono favorire lo sviluppo economico e urbanistico del territorio, creando contesti ambientali e sociali in grado di influenzare e modificare i bisogni e gli stili di vita, come la promozione del movimento attivo e della mobilita' sostenibile - spiega Lamberto Bertolè, assessore al Welfare e Salute Comune di Milano -, l'inclusione sociale, il coinvolgimento dei cittadini nei percorsi di salute e benessere e nuove politiche sull'ambiente urbano".