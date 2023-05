Comune Milano, 350mila euro per incendi via Vasari e Luxemburg

Il Comune ha destinato, con una delibera, fondi fino a 350mila euro per erogare aiuti economici agli abitanti del condominio di via Vasari 22, colpito da un incendio lo scorso 11 maggio in seguito all'esplosione di un furgone che trasportava bombole di ossigeno e di una palazzina di via Luxemburg 5 dove, lo scorso 9 aprile, un incendio ha distrutto il quinto piano e parte del quarto.

Assessori Bertolè, Maran e Tancredi: "Si è lavorato per replicare il modello di intervento sperimentato in occasione del rogo alla Torre dei Moro"

"Sin dai primi giorni dopo gli incendi - dichiarano gli assessori Lamberto Bertole' (Welfare e Salute), Pierfrancesco Maran (Casa) e Giancarlo Tancredi (Rigenerazione urbana) - sono stati presi contatti con gli amministratori dei condomini di via Vasari e via Luxemburg per raccogliere le necessita' dei residenti e, nelle settimane successive, si è lavorato per replicare il modello di intervento sperimentato in occasione del rogo alla Torre dei Moro, con l'obiettivo di supportare le famiglie danneggiate con aiuti concreti nel periodo immediatamente successivo ai fatti. Con questo provvedimento andiamo proprio in questa direzione, perche' i residenti che hanno perso le loro case sentano la vicinanza e il supporto del Comune".