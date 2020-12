Comune, variazione di bilancio. Le opposizioni presentano 4.500 emendamenti

Come riporta MiaNews, sono stati presentati 4503 emendamenti, da parte delle opposizioni, alla delibera sulla variazione di bilancio 2020, illustrata oggi al Consiglio comunale riunitosi in videoconferenza dall'assessore al Bilancio Roberto Tasca che ha ricordato come "siamo stati in grado di rispettare gli equilibri di finanza pubblica, nonostante 740milioni di entrate in meno", dovute alla pandemia. La maggioranza degli emendamenti sono stati scritti dal gruppo Misto, i rimanenti da Forza Italia e dalla lista di maggioranza Alleanza Civica. Nel corso delle prossime sedute, però, come è stato concordato nel corso del Consiglio, alcune delle proposte formulate dalle opposizioni verranno ritirate per facilitare la discussione e arrivare all'approvazione della delibera.

Il capogruppo di Forza Italia Fabrizio De Pasquale ha posto l'accento sul "buco di Sea" e "sull'insufficienza dei fondi arrivati dal Governo". Andrea Mascaretti, capogruppo del gruppo Misto ed esponente di FdI ha richiesto "più aiuti per le categorie colpite dalla crisi causata dal Covid". Mentre il capogruppo del Pd, Filippo Barberis ha espresso "soddisfazione per essere riusciti a chiudere il bilancio in pareggio nonostante il Covid" e ha annunciato che nelle prossime sedute verrà presentato un ordine del giorno dalla maggioranza con delle proposte che "non si fermano semplicemente a richiedere i trasferimenti fondamentali da parte del governo perché comuni come Milano possano proseguire nell'erogazione dei servizi e delle funzioni fondamentali ai cittadini, ma perché entrino in alcuni meccanismi finanziari, che ci consentano molto più spazio soprattutto nella parte corrente".