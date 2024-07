Con l'auto nel Po, due morti: si indaga per femminicidio-suicidio

Stefano Del Re e Lorena Vezzosi, di 53 e 51 anni, hanno perso la vita nella notte in un incidente automobilistico che ha visto la loro auto affondare nel Po all'altezza di Casalmaggiore, nel Cremonese, Il sospetto è che si possa trattare di un caso di femminicidio-suicidio. Le immagini dlele telecamere mostrano infatti la donna inerme nell'abitacolo prima che la vettura finisca in acqua e l'uomo che poi cerca di salvarsi aggrappandosi a una barca con la mano fuori dal finestrino. La coppia, residente a Sant'Arcangelo di Romagna, era in crisi da tempo.