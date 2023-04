Con Trenord al Salone del Mobile: dal 18 al 23 aprile

Con Trenord si va al Salone del Mobile, che si terrà a fieramilanoa Rho dal 18 al 23 aprile. Per raggiungere la stazione di Rho Fiera Milano, situata a pochipassi dall’area espositiva, saranno disponibili due tariffe: il biglietto di andata/ritorno a 4,40euro dalle stazioni di Milano e lo speciale Trenord Day Pass che comprende il viaggioandata/ritorno da tutta la Lombardia a 13 euro. In treno si potranno raggiungere anche glieventi del Fuorisalone dalle 24 stazioni nella città di Milano.

I biglietti per il Salone del Mobile

Il biglietto speciale Trenord Day Pass, valido per gli adulti, consente ai ragazzi fino ai 13anni di viaggiare gratis con il titolare del biglietto. È acquistabile online sul sito trenord.it osull’App e presso le biglietterie, i punti vendita autorizzati, le self-service Trenord. I biglietti comperati online devono essere usati nel giorno indicato al momento dell’acquisto; in caso di cambi di programma, è possibile modificare la data di utilizzo sull’App e su trenord.it. Iticket cartacei richiedono convalida e, una volta obliterati, hanno validità giornaliera. Per chi parte dalle stazioni nella città di Milano, il viaggio di andata e ritorno per il Salone del Mobile ha un costo di 4,40 euro acquistando il biglietto del Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità Milano e Monza Brianza (STIBM) per le zone Mi1-Mi3. I biglietti STIBM sono acquistabili presso le biglietterie, i punti vendita autorizzati e le emettitriciautomatiche di Trenord, oltre che sul sito trenord.it e sull’App.

In treno al Salone del Mobile

Si può raggiungere la stazione di Rho Fiera Milano in treno senza cambi con le corse dellelinee S5 Varese-Milano Passante-Treviglio e S6 Novara-Milano Passante-Pioltello, chefermano nelle stazioni del Passante ferroviario: Certosa, Villapizzone, Lancetti, Porta Garibaldi Passante, Repubblica, Porta Venezia, Dateo, Porta Vittoria, Forlanini.Per chi utilizza le linee S1 Lodi-Milano Passante-Saronno, S2 Milano Rogoredo-MilanoPassante-Mariano Comense, S13 Milano Bovisa-Pavia, la stazione di Rho Fiera Milano èraggiungibile con un solo cambio in una delle stazioni del Passante ferroviario, dove iviaggiatori possono utilizzare le corse delle linee S5 e S6 verso l’esposizione fieristica.Milano Porta Garibaldi Superficie è collegata direttamente a Rho Fiera Milano dalla lineasuburbana S11 Chiasso-Como-Milano-Rho e dalle linee regionali Milano-Gallarate-Varese-Porto Ceresio, Milano-Gallarate-Arona-Domodossola, Milano-Gallarate-Luino.Da Milano Centrale si arriva all’esposizione sui treni della linea Milano-Domodossola.

Da Malpensa e Linate in treno al Salone del Mobile

Chi parte dall’Aeroporto Internazionale di Malpensa può raggiungere il Salone del Mobile in treno utilizzando il servizio aeroportuale Malpensa Express fino a Milano Porta GaribaldiSuperficie o Milano Centrale e, da lì, una delle linee ferroviarie che collegano le stazioni aRho Fiera Milano.Dall’Aeroporto di Linate occorre invece spostarsi a Milano Forlanini o Milano Dateo con lalinea metropolitana M4. Le due stazioni sono direttamente collegate a Rho Fiera Milanodalle linee S5 Varese-Milano Passante-Treviglio e S6 Novara-Milano Passante-Pioltello.In treno al FuorisaloneÈ possibile andare in treno anche agli eventi del Fuorisalone 2023 nel cuore della città: ilservizio Trenord raggiunge 24 stazioni a Milano.Informazioni sul servizio e sui biglietti per il Salone del Mobile sono disponibili su trenord.ite sull’App.