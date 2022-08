Concordano matrimonio ma lei non si presenta, il marito la accoltella

Ci sarebbe un matrimonio concordato e non una vicenda sentimentale alla base della donna eritrea accoltellata nella mattinata di ieri a Milano dal marito connazionale.

Accordo di matrimonio ma lei non lo rispetta

Tra le famiglie dei due era stato accordato un matrimonio per cui l’uomo aveva anche pagato una somma. Ma la donna non lo aveva raggiunto. Così lui ha deciso di tornare a Milano per riprenderla prima di colpirla con un coltello.

Ascoltati tre testimoni eritrei

La storia emerge dagli accertamenti della Polizia di Stato sul caso, nei quali sono stati sentiti l'arrestato, un 36enne, e tre testimoni, tutti eritrei senza fissa dimora che frequentano una particolare zona del centro di Milano, Porta Venezia, dove si trovano gli abitanti e i negozi legati al Corno d'Africa e dove bazzicava anche la ragazza, una 22enne.