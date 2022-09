Confalonieri, altre quattro presunte vittime confermano gli abusi

Anche altre quattro presunte vittime di Omar Confalonieri hanno confermato al gip di Milano, Stefania Pepe, gli abusi subiti dall'agente immobiliare gia' denunciati ai carabinieri della compagnia di Corsico e al pm Alessia Menegazzo. Nell'incidente probatorio hanno ripetuto i loro incontri con Confalonieri in cui dopo aver mangiato o bevuto qualcosa, chi un arancino chi una birra, avevano perso conoscenza. Tutte hanno poi raccontato di essere state violentate. Una parente dell'uomo ha ribadito come nel luglio 2012, dopo che aveva mangiato un arancino offertogli da Confalonieri, si sia risvegliata il mattino seguente. Solo nei giorni successivi ha ricordato l'immagine di lei stessa distesa a letto nuda mentre l'agente immobiliare la palpeggiava. Episodi analoghi sono stati riportati anche dalle altre donne. Con la conclusione dell'incidente probatorio, il pm Menegazzo, coordinato dall'aggiunto Letizia Mannella, si appresta a chiudere le indagini in vista della richiesta di rinvio a giudizio per Confalonieri e la compagna, accusata di essere complice dell'uomo in almeno due episodi