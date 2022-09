Congresso, ticket Bonaccini-Schlein? Regionali, tutti vogliono primarie

La prima a uscire allo scoperto è Paola De Micheli. Già ministro delle Infrastrutture e Trasporti, 49 anni, piacentina, deputata. Lei sarà una delle contendenti alla poltrona che scotta di segretaria del Partito Democratico per il post Letta. Paola De Micheli è un volto molto noto a Milano, dove ha intessuto una fitta rete di rapporti con il Partito Democratico locale. Secondo rumors di Affaritaliani.it Milano tuttavia c'è ancora molta freddezza. Bisogna capire se è una candidatura "tattica", fatta apposta per occupare un posto, oppure se davvero ha le gambe per rimanere in campo. Intanto tutti aspettano Stefano Bonaccini. Il presidente dell'Emilia Romagna deve spiegare se vuole scendere in campo. E soprattutto se vuole fare un ticket di ferro con Elly Schlein. Quest'ultima è sicuramente tra i preferiti della corrente di sinistra del Pd milanese, tra cui molti della corrente che fa capo a Pierfrancesco Majorino. Altri, sempre della parte sinistra, vorrebbero invece in campo Giuseppe Provenzano. Che però sarebbe fortemente avversato dai riformisti, quelli che vorrebbero una candidatura che tenesse insieme e fosse attrattiva anche per chi è stato portato a votare Calenda alle elezioni di settembre. Giorgio Gori, in un convegno organizzato dall'associazione Pallacorda in corso Magenta 52, ha parlato ieri sera della necessità di avere dei "nomi che incarnino delle idee chiare da lanciare nel dibattito. Abbiamo perso le elezioni anche perché è mancata una leadership che ricucisse e tenesse insieme le istanze e le parole d'ordine per il Meridione d'Italia e quelle per il Settentrione".



Intanto - come anticipato da Affaritaliani.it Milano in tempi non sospetti - la candidatura di Carlo Cottarelli alle prossime regionali sta letteralmente franando. Anche i cattolici di Marco Granelli hanno chiesto esplicitamente primarie, così come ha fatto, fin da subito, Pierfrancesco Majorino, per decidere l'alfiere del centrosinistra alle prossime elezioni. In questo modo si sbarrerebbe la strada anche a una eventuale tentazione di sostenere la candidatura proposta da Calenda di Letizia Moratti. Una scelta difficilissima da digerire per i Dem, che però potrebbero essere tentati in quanto via per arrivare a strappare Regione Lombardia dopo 30 anni di centrodestra. Un centrodestra che tuttavia alle ultime elezioni, con i voti traslati dalla Lega a Fdi, mantiene comunque un consenso superiore al 50 per cento. Le prossime scadenze, secondo quanto apprende Affari, sono la segreteria regionale con i segretari di federazione prevista per domani alle 13 ma soprattutto la direzione regionale di lunedì alle 18.30. In quel momento Vinicio Peluffo, segretario regionale e neo-onorevole dovrà indicare la road map e la sua intenzione di proseguire o meno su Carlo Cottarelli.



fabio.massa@affaritaliani.it