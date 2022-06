Consegnata a Milano una delle 112 Lamborghini Countach Lpi 800-4

Lamborghini Milano ha consegnato uno dei 112 esemplari della serie limitata di Countach LPI 800-4. Ispirata al passato ma con una vocazione al futuro, questa supersportiva ibrida in edizione limitata, caratterizzata da design e tecnologie rivoluzionarie, celebra i 50 anni della leggendaria Lamborghini Countach, che è stata uno dei pilastri delle supersportive, gettando le basi del patrimonio Lamborghini.

“Per tutti noi oggi è una data importante – commenta Michele Brusa, General Manager Lamborghini Milano – perché poter consegnare una Lamborghini Countach è fonte di grande emozione e ha un duplice significato: conferma il nostro orgoglio nell’essere un vero punto di riferimento per chi sceglie il marchio Lamborghini e ci permette di offrire al nostro cliente esperienze uniche, dalla configurazione alla consegna. I nostri clienti amano personalizzazioni esclusive e per noi saper esaudire i loro desideri è un grande orgoglio e possiamo farlo grazie alla collaborazione con Ad Personam, reparto della Casa di Sant’Agata Bolognese dedicato alla esclusiva personalizzazione delle vetture del Toro.Questa prima consegna di una Countach LPI 800-4 – delle due previste nel corso del 2022 – avviene dopo un primo trimestre i cui dati commerciali sono stati da record non solo per Automobili Lamborghini, ma anche per noi di Lamborghini Milano, e crediamo sia di buon auspicio per la restante parte dell’anno”.

Lamborghini Countach LPI 800-4: linee puriste e design visionario

Nella Countach LPI 800-4 le linee puriste dell’originale si uniscono al design visionario e alle tecnologie più recenti della Casa del Toro. Degna di nota la potenza delle prestazioni: l’esemplare raggiunge i 100 km/h in 2,8 secondi e raggiunge una velocità massima di 355 km/h, grazie al motore V12 Longitudinale Posteriore da 6.5 litri che, unito alla tecnologia ibrida, garantisce alla vettura un totale di 814 CV di potenza (780 + 34 CV del motore elettrico)