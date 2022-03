Consolato dell'Ucraina a Milano: porte aperte per aspiranti legionari

Il Consolato dell'Ucraina a Milano 'recluta' aspiranti legionari

"Le porte del Consolato Generale d'Ucraina a Milano sono aperte agli aspiranti legionari", inizia così il messaggio postato sulla pagina FB del Consolato. "Ringraziamo tutti coloro che si sono rivolti al nostro Consolato Generale con la richiesta di unirsi ai ranghi della Legione Straniera della Difesa Territoriale dell'Ucraina. Il primo passo dell'iter prevede un colloquio del candidato residente nel Nord Italia con il console del Consolato Generale d'Ucraina a Milano."

Seguono le indicazioni per chi volesse aderire. "Il ricevimento avviene senza previo appuntamento nei seguenti orari: LUNEDI'-VENERDI': 09:00-13:00. Vi invitiamo a presentarvi in uno degli orari soprammenzionati portando con sé il proprio documento di identità in corso di validità, il proprio passaporto, nonché le fotocopie di tali documenti e dei documenti confermanti eventuale esperienza nel servizio militare/nel servizio delle forze dell'ordine/partecipazione a conflitti armati/altri documenti utili ai fini del colloquio. Sarà un'occasione per conoscersi meglio e per ricevere una risposta competente alle proprie domande. Vi aspettiamo e vi siamo infinitamente grati per l'interessamento", si legge nell'annuncio.