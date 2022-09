Conte: "Covid, il mio Governo trascurò la Lombardia? Fake news di Regione"

Giuseppe Conte ospite di TeleLombardia ha parlato della prima ondata di Covid abbattutasi sulla Lombardia e poi sull'Italia intera quando lui era presidente del consiglio: "Se c'è stata questa sensazione di essere un po' trascurati, è stato solo il frutto di una polemica politica di un governo regionale di un preciso colore politico. Ma questa è una grande falsità, una grande fake news".

L'attuale leader dei Cinque Stelle ha aggiunto: "Abbiamo lavorato costantemente con il ministro Speranza e quando a Milano, dalla mattina a sera, c'è stata l'esplosione della pandemia, Milano è quella che ha attratto più risorse. Quindi questa è una cosa indegna messa in circolo".

Covid, Beccalossi: "Conte si fece vedere in Lombardia solo dopo due mesi e migliaia di morti"

Le parole di Conte sono state commentate duramente da Viviana Beccalossi, presidente del gruppo Misto nel consiglio regionale lombardo: “Con che coraggio l’ex presidente del Consiglio Conte afferma di non aver trascurato la Lombardia durante la prima parte della pandemia? Basti ricordare che la sua prima visita nella nostra regione, a Bergamo e Brescia, che già contavano migliaia di morti, avvenne oltre due mesi dopo il primo caso. A quel tempo preferiva le conferenze stampa a reti unificate, ma il suo ruolo avrebbe imposto una sua testimonianza diretta, ben prima di quella passerella notturna nelle prefetture a tempo abbondantemente scaduto”. “Oggi si ricorda dei lombardi per chiedere il loro voto -conclude Viviana Beccalossi – ma è proprio il caso di dire che un bel tacer non fu mai scritto”.