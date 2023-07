Conti Juventus, il processo verso lo spostamento da Torino a Milano

Il processo sui conti della Juventus si sposta da Torino a Milano? Una ipotesi concreta, in quanto ad esprimersi favorevolmente in tal senso è stato il Procuratore generale della Cassazione nella sua requistoria. Ma l'ultima parola spetta ai giudici della Suprema Corte, chiamati ad esprimersi il 6 settembre.

La richiesta è giunta proprio dai legali difensori della Juventus: a Milano ha infatti sede la Borsa. E i reati contestati nell'ambito dell'inchiesta "Prisma" della Procura torinese riguardano proprio il mercato finanziario. Era stato il gup Marco Picco a chiedere a maggio che fosse la Cassazione ad esprimersi.

I reati contestati alla Juventus ed all'ex dirigenza

Come riepiloga il sito di Sky Sport, la Juventus è indagata in qualità di persona giuridica, assieme all'ex presidente Agnelli, all’ex vice presidente Nedved e lal’ex direttore sportivo Paratici. I reati contestati sono false comunicazioni sociali, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, manipolazione del mercato. Per l'ex ad Arrivabene l'indagine riguarda invece il reato di falso in bilancio relativo agli anni 2019, 2020 e 2021, manipolazione del mercato e ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza per l’anno 2021.