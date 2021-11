Milano: commissioni, nuove nomine per food policy, educazione e rigenerazione

Si sono riunite oggi, per la prima seduta, le Commissioni consiliari ‘Rigenerazione Urbana’ ed ‘Educazione e Food Policy’. All’ordine del giorno l’elezione di Presidente e Vicepresidente. Per la Commissione Rigenerazione Urbana, sono stati eletti i consiglieri Bruno Ceccarelli (Presidente) e Natascia Tosoni (Vicepresidente). Per la Commissione Educazione e Food Policy, sono stati eletti i consiglieri Marzia Pontone (Presidente) e Alessandro Giungi (Vicepresidente).