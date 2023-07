Contrasto alla violenza di genere: inaugurato lo "Spazio Libellula"

Si è tenuta oggi l’inaugurazione dello Spazio Libellula, il primo progetto di cura radicato nel territorio volto a prevenire e contrastare la violenza di genere attraverso percorsi formativi. Uno spazio che si rende necessario nel contesto attuale, con il numero dei femminicidi che non accenna a scendere e sempre più frequenti casi di molestie, non ultimi quelli verificatisi sul posto di lavoro denunciati in alcune agenzie di comunicazione. Un problema, questo, già messo in evidenza dalla survey L.E.I. (Lavoro, Equità, Inclusione), realizzata proprio da Fondazione Libellula, che rivelava come 1 donna su 2 fosse stata vittima di molestie o discriminazioni sul posto di lavoro. “Sono felice che a Milano venga aperto il primo Spazio Libellula. Conosco da tempo la Fondazione e apprezzo molto il suo lavoro sul territorio in tema di parità di genere e di empowerment femminile”, ha dichiarato il Sindaco di Milano Beppe Sala.

Spazio Libellula: decostruire la violenza di genere attraverso la cultura

Spazio Libellula nasce dalla volontà di decostruire la violenza di genere attraverso una serie di iniziative culturali volte a sensibilizzare cittadini e cittadine, enti privati e del terzo settore che, attraverso la promozione di azioni sinergiche, possano contrastare la violenza di genere e dunque creare una società più equa, rispettosa e inclusiva. L’iniziativa è stata creata da Fondazione Libellula, la realtà di Zeta Service “nata per combattere la violenza di genere attraverso i luoghi dove passiamo la maggior parte delle nostre giornate, ovvero i nostri posti di lavoro. Crescendo, abbiamo deciso di fare il passo successivo e creare un’antenna sul territorio col nostro Spazio Libellula, per intercettare anche chi è tenuto fuori dal mondo del lavoro, oltre che quelle situazioni in cui la violenza di genere non è evidente. Ringraziamo tutte le aziende e gli enti del Network Libellula che ci hanno sostenuto nella realizzazione di questa iniziativa: E.ON, Barilla, Generali, Heineken, UNI, Italia Squisita e Fondazione Banca del Monte di Lombardia” – dichiara Debora Moretti, Fondatrice e Presidente della Fondazione.