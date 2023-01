Convention Fdi, Fontana: "Gli spazi di Regione a disposizione di tutti"

“Io sono dell'opinione che i locali della Regione Lombardia siano a disposizione di tutti quelli che li chiedono, e prima facevo riferimento anche alle richieste che sono venute da altri partiti. E’ una questione tecnica che comunque valuterà la società Aria, e chi di dovere, ma non c’è nessun problema”. Lo ha detto il presidente della Regione, Attilio Fontana, in merito alle critiche sollevate dal Pd sulla convention FDI negli spazi della Regione. “Anche il Pd ha fatto richiesta di avere a disposizione una sala della Regione Lombardia, e quindi tutto sarà valutato. Chiaro che è una richiesta commerciale, non mi sembra che ci sia nulla, non mi sembra che si facciano due pesi e due misure”