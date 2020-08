Coronavirus, 10 ragazzi lombardi positivi dopo vacanze in Croazia



Dieci giovani lombardi positivi al coronavirus dopo le vacanze in Croazia. Si tratta di sette ragazzi bresciani e di tre lodigiani. I primi, fra i 18 e i 25 anni, secondo quanto riporta il 'Giornale di Brescia', si sono contagiati dopo un viaggio organizzato sull'isola di Pag e sono asintomatici. Per loro così come per i familiari e per le persone con cui sono stati in contatto al ritorno in Italia è iniziata la quarantena obbligatoria.



Molto simile il caso di tre giovani di Lodi che, stando a quanto scrive 'Il Cittadino', sono risultati positivi al tampone dopo un viaggio sempre nell'isola croata di Pag. La vacanza, durata dal 25 luglio al 1° agosto, è stata organizzata dopo l'esame di maturità. L'Ats si è attivata per circoscrivere il contagio.