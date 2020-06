Coronavirus, 157 nuovi positivi in Lombardia. Continuano a calare i ricoveri

"Dei 157 casi positivi riscontrati oggi, 94 sono determinati da tamponi eseguiti a seguito della positivita' allo screening sierologico. Si tratta quindi di persone con sintomatologia pregressa, il cui esito del tampone e' risultato 'debolmente positivo'. 8 casi invece sono riferiti a ospiti delle RSA e 4 a operatori socio sanitari. Stabili le presenze nei reparti di terapia intensiva (60 pazienti), mentre continua a calare il numero dei ricoveri (1.537, 136 meno di ieri)". L'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, commenta cosi' i dati relativi al Coronavirus di venerdi' 19 giugno. I tamponi effettuati sono 10.464 (totale complessivo 939.820). Attualmente positivi: 14.045 (-602), per un totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall'inizio della pandemia a oggi: 92.675. I nuovi casi positivi: 157 di cui 94 a seguito di test sierologici. La percentuale tra tamponi effettuali e nuovi casi positivi e' dell'1,5%. I guariti/dimessi: 62.096 (+741), in terapia intensiva: 60 (=), ricoverati non in terapia intensiva: 1.537 (-136), i decessi: 18 (totale complessivo: 16.534). I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri: Milano 24.061 (+43) di cui 10.230 (+22) a Milano citta'; Bergamo 14.065 (+32); Brescia 15.415 (+21); Como 4.043 (+8); Cremona 6.574 (+6); Lecco 2.811 (+3); Lodi 3.554 (+2); Mantova 3.437 (+12); Monza e Brianza 5.719 (+7); Pavia 5.533 (+7); Sondrio 1.557 (+3); Varese 3849 (+7).