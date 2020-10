Coronavirus: 1844 nuovi positivi in Lombardia, oltre 1000 nel Milanese

Cresce l'allarme a Milano che oggi in tutta la provincia supera i mille nuovi contagiati. Regione Lombardia ha infatti divulgato i dati di oggi, 14 ottobre, relativamente all'emergenza coronavirus. I tamponi effettuati: 29.048, totale complessivo: 2.379.156. Nuovi casi positivi: 1.844 (di cui 189 'debolmente positivi' e 13 a seguito di test sierologico). Guariti/dimessi totale complessivo: 84.415 (+865), di cui 1.522 dimessi e 82.893 guariti. In terapia intensiva: 64 (+2). I ricoverati non in terapia intensiva: 645 (+99). I decessi, totale complessivo: 17.011 (+17). Questi i nuovi casi per provincia: Milano: 1.032, di cui 504 a Milano città; Bergamo: 46; Brescia: 81; Como: 67; Cremona: 30; Lecco: 29; Lodi: 23; Mantova: 42; Monza e Brianza: 150; Pavia: 101; Sondrio: 14; Varese: 110. Numeri dunque in forte crescita rispetto a ieri che preoccupano e potrebbero portare a nuove misure restrittive.