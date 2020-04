Coronavirus, 30mila firmano per chiedere "giustizia per Bergamo"

Un appello già firmato da oltre 30mila persone su Change.org per chiedere giustizia per le vittime del CoronaVirus a Bergamo e in Val Seriana. "Con la presente petizione - si legge nel testo inviato ai sindaci del territorio e al premier Conte - si chiede che i politici locali e i rappresentanti del territorio esigano chiarezza su quanto accaduto dopo la chiusura del 23 febbraio del pronto soccorso di Alzano Lombardo inspiegabilmente riaperto senza alcuna precauzione del caso. Si chiede, inoltre, di verificare perche', nonostante le spinte dei cittadini e degli amministratori, non sia stata istituita alcuna zona rossa che, come a Codogno e Lodi, avrebbe potuto limitare i danni". "Alla luce dell'aumento smisurato dei contagi e dei decessi, che attestano la provincia di Bergamo la piu' grave in tutta Europa, si chiede che - prosegue l'appello - chiunque sappia qualcosa parli e chi abbia responsabilita' faccia la sua parte per permettere alla nostra provincia di rialzarsi il prima possibile". L'appello si chiude con la proposta di istituire una Giornata di lutto per le vittime di questa catastrofe.

Bergamo, primo paziente nell'ospedale della Fiera di Bergamo

Il primo paziente all'ospedale costruito all'interno della fiera di Bergamo per accogliere i colpiti dal coronavirus è arrivato nel frattempo nel primo pomeriggio di oggi. Questa mattina sono state effettuate le ultime prove simulate per verificare la funzionalita' dei percorsi dei malati e delle attrezzature tra cui la Tac e la rx. Adesso alle 14 e' attesa la prima ambulanza. Il presidio ospedaliero avanzato inizialmente sara' operativo con circa 35 posti letto per poi gradualmente andare a regime occupando i 142 posti letto complessivi tra terapia intensiva e sub-intensiva