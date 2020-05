Coronavirus: 5 cose che già sappiamo e 5 cose che è bene ricordarsi

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.10 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

Piccola rassegna di quel che sappiamo che avverrà perché sta già avvenendo e di cose di cui assolutamente bisogna ricordarsi. Primo: stanno per finire i fondi pubblici per sussidi, aiuti e aiutini. Ricordarsi: chi fa da sè fa per tre. Secondo: tutti i comuni, compresi i più virtuosi come Milano, dovranno fare fronte a mancati gettiti enormi. Pensate solo alla tassa di soggiorno. Ricordarsi: meglio mandare in soffitta il modello Milano, ed entrare nella modalità "resisti Milano". Terzo: il Coronavirus brucia letteralmente i polmoni. Ricordarsi di non riprendere a folleggiare sui Navigli. Quarto: prima o poi il decreto che vieta i licenziamenti verrà tolto. E secondo il presidente di Confindustria ci saranno un milione di posti di lavoro a rischio. Ricordarsi: il lavoro non si crea per decreto. Quinto: Fontana e Gallera saranno indagati per qualche cosa, questo pare ormai certo. Ricordarsi che si è innocenti fino a prova contraria.

fabio.massa@affaritaliani.it