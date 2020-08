Coronavirus: 61 casi in Lombardia, zero a Cremona, Lodi e Pavia

Sono 61 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati oggi in Lombardia. Secondo i dati forniti dalla Regione Lombardia, i ricoverati in terapia intensiva salgono a 13 (uno in piu' di ieri) mentre le persone ricoverate in altri reparti sono 147 (due in meno). Tre decessi nelle ultime 24 ore. I nuovi casi per provincia: Milano: 25, di cui 15 a Milano citta'; Bergamo: 5; Brescia: 9; Como: 1; Lecco: 2; Mantova: 3; Monza e Brianza: 5; Sondrio: 1; Varese: 2. A Cremona, Lodi e Pavia.