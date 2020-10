Coronavirus, 7.339 nuovi casi, la Lombardia è la più colpita



Sono 26.831 i nuovi contagi da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore (+1.840), per un nuovo record di tamponi che sfondano il tetto dei 200mila (201.452). Anche oggi la Lombardia e' la Regione piu' colpita con 7.339 nuovi casi, seguita da Campania (+3.103) e Piemonte (+2.585).



Oggi si registrano 217 decessi. In aumento anche gli attualmente positivi, pari oggi a 299.191 (+22.734), di cui 15.964 nei reparti (+983), 1.651 in terapia intensiva (+115) e 281.576 isolati a casa. I guariti oggi sono 3.878 (in totale 279.282).

COVID - I DATI A VARESE PREOCCUPANO AZIONE CHE CHIEDE SUBITO MISURE PIÙ SEVERE

1902 in 24 ore sono i nuovi contagi segnalati da Regione Lombardia nella serata di ieri; un numero che agita i cittadini, ma anche la politica che in queste ore è chiamata a prendere decisioni sempre più complesse.Azione, tramite il Consigliere regionale Niccolò Carretta, membro della Commissione Sanità, il referente regionale Giancarlo Pignone e il referente della provincia di Varese Andrea Di Salvo dichiarano: “Siamo molto preoccupati per l’evoluzione della situazione nella provincia di Varese. È del tutto evidente che per evitare un lockdown duro come quello di marzo vadano, al più presto, prese alcune decisioni coraggiose e di buon senso. Il virus corre più di ogni previsione e adottare misure maggiormente severe, soprattutto nelle aree più colpite e secondo un criterio di specificità territoriale come già suggerito da Azione in molte sedi, deve essere una decisione da prendere in considerazione subito.”“Sono diverse le segnalazioni che ci sono arrivate - proseguono i responsabili di Azione - circa la difficoltà di processare un numero così alto di tamponi e l’appello che facciamo all’Assessore Gallera è quello di attenzionare maggiormente l’area mettendo a disposizione più laboratori lombardi al fine di ridurre la pressione su quelli nel varesotto”.