Coronavirus, a Cremona un ospedale da campo donato da un Ong americana

Sara' allestito presso il presidio di Cremona, un ospedale da campo con 60 posti letto e 8 di terapia intensiva donato dalla Ong americana appartenente alla chiesa cristiano evangelica americana Samaritan's Purse. Lo ha annunciato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera che, durante la quotidiana diretta Facebook per fare il punto sull'emergenza Coronavirus, ha ringraziato la Cooperazione internazionale per "questo gesto di grande solidarieta'" e il Dipartimento nazionale della Protezione civileche ha fatto da tramite. "E' una bellissima notizia - ha detto Gallera - e gia' domani arrivera' un primo contingente. Lo staff sara' composto da 60 persone e tutto sara' interamente pagato da loro".

Continua anche la grande collaborazione di tutte le strutture del sistema sanitario per alleggerire le strutture piu' in difficolta'. Negli ultimi 3 giorni sono stati spostati in altre strutture "dove continuano a essere curati" 180 pazienti "tutti con un quadro stabile".

All'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, intanto, sono arrivati 24 medici e 4 infermieri della sanita' militare, mentre continua il reclutamento del personale. Ad oggi sono arrivate 2.200 domande e ne sono state selezionate 1.020.

I DATI - Ecco i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti. I casi positivi sono 14.649 (1.377 piu' di ieri che erano 13.2729). I deceduti 1.420 (202 piu' di ieri che erano 1.218). In isolamento domiciliare 3.867. In terapia intensiva 823 (56 piu' di ieri che erano 767). I ricoverati non in terapia intensiva sono 6.171 (621 piu' di ieri). I tamponi effettuati 43.565. I dimessi 2.368 (357 piu' di ieri)

I casi per provincia:

BG 3.760 (344 piu' di ieri che erano 3.416)

BS 2.918 (445 piu' di ieri che erano 2.473)

CO 220 (36 piu' di ieri che erano 184)

CR 1.881 (89 piu' di ieri che erano 1.792)

LC 386 (42 piu' di ieri che erano 344)/

LO 1.362 (42 piu' di ieri che erano 1320)

MB 346 (115 piu' di ieri)

MI 1.983 (233 piu' di ieri che erano 1.750

MN 382 (55 piu' di ieri che erano 327)

PV 801 (79 piu' di ieri che erano 722)

SO 46 (1 solo caso piu' di ieri)

VA 202 (18 piu' di ieri che erano 184)

Covid-19, a Linate allestita struttura per la quarantena

E' ufficialmente operativa da stamane presso la palazzina militare al Comando Aeroporto di Linate (Milano) la struttura dedicata alla quarantena per chi è venuto in contatto stretto con pazienti positivi al Covid-19. Nello specifico la struttura - che ha 54 stanze disponibili per altrettanti posti letto - ha accolto sette persone asintomatiche per i 15 giorni di isolamento previsti. Lo comunica in una nota l'assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni. "La decisione di rendere disponibile la struttura militare di Linate - ha spiegato l'assessore Foroni - fa seguito ai contatti intercorsi in queste ultime settimane con il Ministero della Difesa, al quale vanno i miei personali ringraziamenti per la disponibilità dimostrata in questo caso, così come per l'invio di medici e infermieri militari nelle zone più calde della Lombardia nei giorni scorsi. Per quello che riguarda strutture esterne a quelle ospedaliere, che potrebbero essere realizzate per ospitare pazienti affetti da Coronavirus, sta proseguendo la valutazione di quelle presenti sul territorio da impiegare per le persone che non possono trascorrere il periodo di quarantena a casa. Si tratta, oltre a Linate, dell'ospedale di Baggio che dispone di 50 posti, molti dei quali ancora liberi, e di altri 49 posti nella struttura militare di San Damiano, in provincia di Piacenza. Stiamo valutando offerte da strutture pubbliche e alberghiere e puntiamo a una mappatura delle disponibilità prima di arrivare a considerare la requisizione prefettizia".