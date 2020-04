Coronavirus, a Milano +473 decessi a inizio aprile. Bergamo +370% morti da 1/3

"A Bergamo (121mila abitanti) dall'1 marzo al 12 aprile sono deceduti 795 residenti, 626 più della media - nello stesso periodo - dei dieci anni precedenti. L'aumento è del 370%", scrive il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, in un tweet. "I decessi ufficialmente ricondotti a Covid-19 sono stati 272, gli unici sottoposti a tampone", spiega. La situazione è complicata anche a Milano dove, come riporta l'ANSA, sono aumentati rispetto ai due anni precedenti i dati dei decessi dei residenti nei mesi di marzo, in particolare dalla seconda meta' del mese, e aprile. Per quanto riguarda il mese di marzo se i decessi del 2018 sono stati 1206 e nel 2019 erano 1224, nel 2020 i decessi sono saliti a 2130. Anche i dati di aprile, seppur considerando solo quelli della prima decade del mese, fino al 9 aprile, presentano lo stesso trend in crescita: se sia nel 2018 sia nel 2019 si sono registrati 352 decessi, nel 2020 i decessi sono saliti a 825. Quindi nei primi 9 giorni di aprile ci sono stati a Milano, per quanto riguarda i residenti, 473 decessi in piu' rispetto agli scorsi anni. I dati sono stati illustrati dall'assessore alla Trasformazione digitale e Servizi civici del Comune di Milano, Roberta Cocco, in commissione consiliare riunita in video conferenza. Sommando i primi mesi del 2018, 2019 e 2020 fino al 9 aprile di ciascun anno a Milano ci sono stati 4281 decessi nel 2018, 3888 nel 2019 e 5259 nel 2020.