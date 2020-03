Coronavirus: a Milano 5.783 controlli e 168 sanzioni

Nel milanese le forze dell'ordine, in applicazione delle norme per contenere il coronavirus, hanno controllato 5.783 controlli: 4.754 persone e 1.029 esercizi. Sono state sanzionate 168 persone per false dichiarazioni o attestazioni, con una denuncia; mentre i titolari di esercizi commerciali denunciati sono stati 4. A comunicarlo e' la Prefettura di Milano.

L'assessore al Welfare Gallera ha così commentato le denunce di chi ha violato la quarantena: "E' pazzesco stiamo facendo grandi sforzi tutti. Questa e' una battaglia che o la vinciamo tutti insieme, nessuno escluso, oppure rischiamo di trovarci ogni momento di nuovo di fronte al baratro". "Non potremmo allentare l'attenzione per molti mesi - continua Gallera -. Abbiamo bisogno oggi di continuare a stare in casa per evitare che il virus trovi un altro corpo da infettare. Ma anche dopo quando saremo riusciti a spegnerlo, il rischio che i contagi ricomincino e' altissimo. Quindi serve un grande sforzo oggi, e poi di cambiare il nostro comportamento. Ma nessuno puo' chiamarsi fuori, e dire lo fanno gli altri, ognuno di noi deve far parte di questa battaglia".