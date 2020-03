Coronavirus: a Milano ieri 11 mila controlli e 174 denunciati



Nonostante tutti i divieti e le raccomandazioni c'è chi non riesce a stare a casa. Lo confermano i dati. Sono state 6.825 le persone e 4025 gli esercizi commerciali controllati ieri dalle forze dell'ordine per verificare che ottemperassero alle disposizioni emanate dal governo per contrastare la diffusione del coronavirus.



A seguito degli accertamenti, riporta laggiornamento della Prefettura di Milano, sono stati denunciati 24 titolari di esercizi commerciali e 150 persone, di cui 6 per falsa attestazione. Ancora una volta le autorità sono tornate a chiedere a tutti i cittadini massima responsabilità quando si decide di uscire e solo per i motivi previsti.